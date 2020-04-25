Семья Гурцкой требует объяснений от французской школы за срыв поездки в Париж

Представитель французской языковой школы ACCORD попыталась опровергнуть информацию российской певицы Дианы Гурцкой, которая возмутилась тем, что ее 12-летний Константин Кучеренко вместе с двоюродным братом Сандро и тридцатью учениками гимназии №45 имени Л.И. Мильнрама в начале апреля не смогли выехать во Францию на языковые курсы. Диана Гурцкая заявила НСН, что французская компания-организатор обманула российских школьников, а французское посольство покрывает своих соотечественников. По словам Дианы Гурцкой, организаторы с французской стороны исчезли вместе с деньгами. Путевки обошлись семьям певицы и других школьников почти в 3000 евро.

В свою очередь, коммерческий директор языковой школы ACCORD (Париж) Натали Наррар назвала эту информацию недостоверной и несоответствующей действительности. По ее словам, «сумма выставленного счета составила 9.815 евро для 34 участников поездки». Наррат утверждает, что в электронном письме от 12 марта 2020 года от педагога школы, которая занималась организацией поездки детей, подтверждается перенос поездки на октябрь 2020. «Предположительно, была внесена только предоплата», за проживание в отеле. Однако, представитель языковой школы ничего не сообщает о готовности вернуть родителям школьников средства за несостоявшуюся поездку. При этом говорится, что на предложение обратиться в страховую компанию, педагог школы сообщила, что не застраховала участников поездки.

Супруг российской певицы Дианы Гурцкой, отец 12-летнего Константина, профессор РУДН Петр Кучеренко в эфире НСН заявил, что удивлен обращением представителя школы ACCORD (Париж) Натали Наррар к редакции, потому что родителей французская школа по-прежнему игнорирует.

«Последнее время они категорически не отвечают ни на наши обращения, ни на наши письма. Эта школа в течение многих лет занималась программой обмена между нашей гимназией и французской стороной. Вернуть деньги за несостоявшуюся из-за коронавируса поездку в Париж категорически отказалась и школа, и аффилированный с ней отель. То, что они (школа ACCORD – прим. НСН) пытаются выставить в черном свете учителя нашей школы, классного руководителя сына, которая занималась организацией поездки с российской стороны, - это, конечно, бессовестно, абсолютно лживо и вызывает горькое сожаление. Все наши попытки взаимодействовать с Натали Наррар ни к чему не привели. Но, поскольку мы оставили множество нелестных отзывов на сайте школы, написали во всевозможные ассоциации языковых обменов, обратились к послу Французской Республики, начались какие-то движения. Но люди пытаются за счет диффамации в адрес нашего организатора как-то выйти из этой истории. Это классический обман», - отметил он