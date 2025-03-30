Съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар БПЛА в Горловке в ДНР

Съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар украинского беспилотника в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала.

Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

По данным ГТРК «Донецк», сегодня, 30 марта, около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент.

БПЛА нацелился на машину, однако съёмочной группе ГТРК «Донецк» удалось уклониться от прямого попадания.

Дрон взорвался неподалёку, но часть осколков повредила автомобиль. В результате водитель и телеоператор получили контузии. Им оказывается медицинская помощь.

Ранее на этой неделе в Белгородской области при выполнении профессионального долга погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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