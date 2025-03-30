Съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар БПЛА в Горловке в ДНР
30 марта 202519:35
Съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар украинского беспилотника в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала.
По данным ГТРК «Донецк», сегодня, 30 марта, около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент.
БПЛА нацелился на машину, однако съёмочной группе ГТРК «Донецк» удалось уклониться от прямого попадания.
Дрон взорвался неподалёку, но часть осколков повредила автомобиль. В результате водитель и телеоператор получили контузии. Им оказывается медицинская помощь.
Ранее на этой неделе в Белгородской области при выполнении профессионального долга погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru