Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области при выполнении профессионального долга. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

Телеканал отмечает, что его съемочная группа подорвалась на мине ВСУ на границе с Украиной.

«Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен», - указано в сообщении.

Анне Прокофьевой было 35 лет. Журналист работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня», с 2023 года вела репортажи на Первом канале из зоны специальной военной операции.

Ранее в зоне СВО погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на Купянском направлении в Харьковской области, пишет 360.ru.

