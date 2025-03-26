Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева
Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области при выполнении профессионального долга. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.
Телеканал отмечает, что его съемочная группа подорвалась на мине ВСУ на границе с Украиной.
«Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен», - указано в сообщении.
Анне Прокофьевой было 35 лет. Журналист работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня», с 2023 года вела репортажи на Первом канале из зоны специальной военной операции.
Ранее в зоне СВО погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на Купянском направлении в Харьковской области, пишет 360.ru.
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