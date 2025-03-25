Депутат Свищев рассказал, кто мешает вернуть пиво на футбольные стадионы

Минздрав России не объясняет причину, по которой отказывает в принятии закона о возвращении пива на футбольные стадионы, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Его слова приводит NEWS.ru.

«Минздрав не объясняет причину, по которой отказывает в принятии закона. Говорят, это может повлиять на алкоголизацию общества. Какая алкоголизация, о чем вы говорите?», - возмутился он.

При этом Свищев задался вопросом, почему во время проведения чемпионата мира по футболу было разрешено продавать пиво, а сейчас это запрещено.

По словам депутата, почти все осознают, что возвращение пива на стадионы необходимо, так как это поможет клубам получить дополнительные средства на развитие инфраструктуры и даст возможность выделять деньги на массовый спорт.

Ранее стало известно, что Китай в 1,8 раза нарастил поставки пива в Россию в феврале 2025 года в годовом выражении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

