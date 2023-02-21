Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что необходимо вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов.

«Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. При этом в рамках одного вуза могут быть разные по длительности подготовки. Можно будет потом пойти в магистратуру, бакалавриат и аспирантуру», - сказал глава государства.

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В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Тогда послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.

В этом году мероприятие проводится в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были. Эксперты отмечают, что от главы государства сегодня определенно ждут «ответов на вопросы» - не только в России, но и за рубежом.

Мировые телеканалы и издания также транслируют послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ОбразованиеПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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