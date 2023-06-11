Семеро госпитализированы после обрушения трибун в Ленинградской области

Количество госпитализированных после обрушения трибуны в цирке-шапито в поселке Лесколово Ленинградской области возросло до семи, сообщает пресс-служба администрации региона.

Цирковые трибуны со зрителями обрушились во время представления в Ленинградской области

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Среди госпитализированных пятеро детей.

Очевидцы сообщают, что конструкции трибун выглядели ненадежными еще до начала представления и даже скрипели.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьОбрушение

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