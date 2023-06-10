Цирковые трибуны со зрителями обрушились во время представления в Ленинградской области

В результате инцидента пострадали четыре человека. На месте работают экстренные службы.

Очевидцы сообщают, что конструкции трибун выглядели ненадежными еще до начала представления и даже скрипели.

Ранее обрушилась трибуна на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит пояснение губернатора о ЧП. Трибуна опрокинулась из-за сильного ветра во время проведения соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова.

