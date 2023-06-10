Цирковые трибуны со зрителями обрушились во время представления в Ленинградской области
Во Всеволжском районе Ленинградской области обрушилась трибуна передвижного цирка, сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
В результате инцидента пострадали четыре человека. На месте работают экстренные службы.
Очевидцы сообщают, что конструкции трибун выглядели ненадежными еще до начала представления и даже скрипели.
Ранее обрушилась трибуна на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит пояснение губернатора о ЧП. Трибуна опрокинулась из-за сильного ветра во время проведения соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru