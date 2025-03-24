Семь летних школ откроются в этом году для желающих начать карьеру в IT

В компании отметили, что с 20 марта появилась возможность пройти стажировку по нетехническим специальностям. В этом году появятся два новых образовательных направления - школа обеспечения качества для инженеров по тестированию и школа КИТ. Традиционные пять направлений для бэкендеров, фронтендеров, мобильных разработчиков, менеджеров и аналитиков также доступны для участия.

Кроме того, 25 июня в комплексе Live Arena в Москве состоится второй фестиваль Young Con. В этом году участие в мероприятии помимо студентов и специалистов с опытом примут учащиеся 9-11 классов.

Ранее Минтруд назвал самые востребованные специальности к 2029 году. Через пять лет на 348 тысяч человек возрастет потребность в специалистах сферы «оказания персональных услуг», на 203 тысяч – в обрабатывающих производствах, на 194 тысячи – в области транспортировки и хранения. Также потребуется значительно больше специалистов в гостиничном бизнесе и общепите, науке, IT и телекоме, а также в здравоохранении. Сильнее всего при этом сократится потребность в персонале в сферах торговли, госуправления, газо- и электроэнергетике и в сельском хозяйстве.

