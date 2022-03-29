Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить «фейки» о спецоперации на Украине

Это требование является повторным. Несколько недель назад ведомство уже обращалось к «Википедии» с просьбой заблокировать статью на русском языке под названием «Вторжение России на Украину (2022)».

Военная операция РФ на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

