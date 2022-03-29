Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить «фейки» о спецоперации на Украине
Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить информацию, не соответствующую действительности, о спецоперации РФ на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Это требование является повторным. Несколько недель назад ведомство уже обращалось к «Википедии» с просьбой заблокировать статью на русском языке под названием «Вторжение России на Украину (2022)».
Военная операция РФ на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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