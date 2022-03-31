Роскомнадзор: «Википедию» привлекут к административной ответственности
Интернет-энциклопедия «Википедия» будет привлечена к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Роскомнадзор составит протокол по статье ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации).
Как сообщили в Роскомнадзоре, руководство портала «Википедия» не приняло мер по удалению недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации. В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ, ведомство направило уведомление о незамедлительном удалении недостоверной информации по тематике специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине.
Как отмечается, данная информация на страницах «Википедии» направлена на дезинформацию российских пользователей. Согласно российскому законодательству за неудаление подобного рода противоправных материалов в установленный срок владельцу сайта грозит штраф в размере до 4 млн рублей.
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