Почти половина россиян обменивается интим-фотографиями в интернете

25 ноября 201917:53

Около 41% российских пользователей интернета признались, что обмениваются фотографиями интимного характера в сети. К такому выводу пришли специалисты международной антивирусной компании Eset, сообщает ТАСС.

Кроме того, опрос показал, что порядка 8% опрошенных столкнулись с утечкой приватных снимков. 43% считают, что делиться такими кадрами по интернету не стоит. В анонимном опросе приняло участие 2,2 тыс. респондентов.

При этом, в 2015 году аналогичный опрос организации показал, что 53% пользователей Рунета делятся личными интим-снимками.

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Ранее НСН сообщала, что возможность интима на первом свидании допускают 55% жителей России. При этом абсолютное большинство сторонников интимной связи на первой встрече — мужчины. Опрос опубликовал портал mazm.ru.

При этом, среди женщин подобный исход свидания одобряют лишь 14% опрошенных. Примечательно, что большинство согласных на секс на первом свидании проживают в Санкт-Петербурге, Воронеже и Москве. Действительно ли жителям крупных городов свойственно подобное раскрепощенное поведение? Об этом в эфире НСН рассказал врач-сексолог Александр Полеев.

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Фото: РИА Новости
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