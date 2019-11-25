Почти половина россиян обменивается интим-фотографиями в интернете

Около 41% российских пользователей интернета признались, что обмениваются фотографиями интимного характера в сети. К такому выводу пришли специалисты международной антивирусной компании Eset, сообщает ТАСС.

Кроме того, опрос показал, что порядка 8% опрошенных столкнулись с утечкой приватных снимков. 43% считают, что делиться такими кадрами по интернету не стоит. В анонимном опросе приняло участие 2,2 тыс. респондентов.

При этом, в 2015 году аналогичный опрос организации показал, что 53% пользователей Рунета делятся личными интим-снимками.