Сексолог объяснила существование свингер-клубов потребностью россиян
Психоаналитик Юлия Варра в эфире НСН рассказала, для чего люди собираются в клубы «по интересам».
Житель Уфы организовал закрытый клуб любителей секса без обязательств, пишет сайт Kp.ru. Сейчас в сообществе находятся более 200 любителей свободных отношений. Человек, который скрывает свое личность за псевдонимом «Человек в белой шляпе», организовал чат в WhatsApp, для участников которого организовывает встречи по интересам. Чтобы попасть в закрытый чат, нужно обязательно пройти проверку организаторов. Как правило, его участниками становятся посетители секс-вечеринок.
Психоаналитик-сексолог Юлия Варра в эфире НСН объяснила наличие клубов по интересам соответствующей потребностью определенной части общества.
«Клубы по интересам были всегда. Сейчас говорить об их аморальности уже не серьезно. Если это идет и гремит по всему миру, это значит, что каким-то людям это нужно. Для этого такие клубы и создаются. В Москве 12 свингер-клубов, в других городах по 2-3. Но, насколько мне известно, в России классических свингер-пар не так-то много. В основном это мужчины, которые хватают женщин легкого поведения, приходят в клуб парами, поменяются этими девушками, и каждый радуется, что переспал с чьей-то женой. Но у нас даже в обществе говорят молодому человеку – не женись сразу, сначала успей нагуляться, чтобы потом тебя никуда не тянуло. Если существует такая позиция, то почему не могут существовать клубы свободной сексуальной направленности? Ведь именно в них все эти потребности и реализуются», - добавила она.
Сексолог уточнила, что тема морали и нравственности очень глубока, и каждый решает ее в силу своего собственного познания мира, воспитания и культурологической направленности.
«Свингер-пары, общаясь и занимаясь сексом с другими парами, имеют определенный кодекс правил. Измена, совершенная друг у друга на глазах, не считается изменой. Ничего страшного не произошло. В нашем современном мире допустимо, что женщина может пойти к мужчине-гинекологу, она спокойно расскажет мужу, что гинеколог посмотрел и поставил такой-то диагноз. Но если она пойдет в гости к другому мужчине, и он там посмотрит, то это может вызвать у мужа приступ ревности. Тема ревности очень культурологическая. В мусульманской семье, если женщина показала лицо другому мужчине, значит, она изменила, она распутная, ее могут даже закидать камнями. Ревность супругов исходит из того, что принято в обществе, у каждой пары это что-то свое. Мы все боимся потерять своего партнера. У свингеров тоже возникают приступы ревности, как и всех людей. Мы всегда боимся, что наш партнер найдет кого-то лучше и может нас покинуть», - рассказала эксперт.
Ранее сообщалось, что женщины и мужчины Казани оказались самыми ревнивыми жителями России. На втором месте в этом списке оказались жители Сочи, замыкают тройку лидеров – жители Махачкалы. К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Zoom Market, опросившие три тысячи человек, которые состоят в браке или находятся в устойчивых отношениях. Причем, как отметили авторы исследования, среди респондентов, попавших в выборку «ревнивых», женщин на 18 процентов больше чем представителей сильной половины человечества.
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