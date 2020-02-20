Сексолог объяснила существование свингер-клубов потребностью россиян

Житель Уфы организовал закрытый клуб любителей секса без обязательств, пишет сайт Kp.ru. Сейчас в сообществе находятся более 200 любителей свободных отношений. Человек, который скрывает свое личность за псевдонимом «Человек в белой шляпе», организовал чат в WhatsApp, для участников которого организовывает встречи по интересам. Чтобы попасть в закрытый чат, нужно обязательно пройти проверку организаторов. Как правило, его участниками становятся посетители секс-вечеринок.

Психоаналитик-сексолог Юлия Варра в эфире НСН объяснила наличие клубов по интересам соответствующей потребностью определенной части общества.

«Клубы по интересам были всегда. Сейчас говорить об их аморальности уже не серьезно. Если это идет и гремит по всему миру, это значит, что каким-то людям это нужно. Для этого такие клубы и создаются. В Москве 12 свингер-клубов, в других городах по 2-3. Но, насколько мне известно, в России классических свингер-пар не так-то много. В основном это мужчины, которые хватают женщин легкого поведения, приходят в клуб парами, поменяются этими девушками, и каждый радуется, что переспал с чьей-то женой. Но у нас даже в обществе говорят молодому человеку – не женись сразу, сначала успей нагуляться, чтобы потом тебя никуда не тянуло. Если существует такая позиция, то почему не могут существовать клубы свободной сексуальной направленности? Ведь именно в них все эти потребности и реализуются», - добавила она.

Сексолог уточнила, что тема морали и нравственности очень глубока, и каждый решает ее в силу своего собственного познания мира, воспитания и культурологической направленности.