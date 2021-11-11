Роскомнадзор составит первый протокол на онлайн-кинотеатр из-за мата и секса в фильме
Роскомнадзор составит первый в России протокол в отношении онлайн-кинотеатра из-за неисполнения требований «об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации». Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на обращение ведомства.
Отмечается, что Роскомнадзор пригласил для составления протокола представителя видеосервиса Megogo из-за нецензурной лексики и эксплуатации темы секса в российском фильме «Никто не знает про секс». Выпущенная в 2006 году картина режиссера Алексея Гордеева, которая должна иметь маркировку «18+», демонстрируется с рейтингом «16+».
За неисполнение требования законодательства сервису Megogo грозит штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей (если он будет выписан руководителю компании). Если административное наказание коснется юридического лица, штраф составит от 600 тысяч до 1 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru