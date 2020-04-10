Сексолог посоветовал россиянам в самоизоляции не злоупотреблять «Виагрой»

Находясь на самоизоляции, жители России стали чаще покупать «Виагру» и аналогичные препараты за последние недели. По данным DSM Group, с 9 по 29 марта россияне приобрели свыше 780 тысячи упаковок – на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи взлетели на 36% в денежном выражении до 760 миллионов рублей.

Как считает врач-сексолог Александр Полеев, россияне и жители Восточной Европы не считают нужным беспокоиться о дозировке препарата и приобретают максимальные дозы.

«Так что дело не в том, что увеличились продажи, а что все покупают тяжелую "Виагру", 50 мг и 100 мг. А ее достаточно использовать вообще раз в неделю. У нас же никто не признает малых доз "Виагры". У нас никто не хочет функционировать просто хорошо. У нас все хотят функционировать "на отлично", так, чтобы "эта зараза завтра на работу не смогла идти". "Чтоб почувствовала, что такое настоящий секс". И люди думают, что если 50 мг безвредно, то и 100 мг безвредно, что уж мелочиться? А это может быть не так для человека немолодого», - предупредил он.