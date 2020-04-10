Сексолог посоветовал россиянам в самоизоляции не злоупотреблять «Виагрой»
Врач Александр Полеев в эфире НСН рассказал, кому следует быть осторожными в использовании подобных препаратов.
Находясь на самоизоляции, жители России стали чаще покупать «Виагру» и аналогичные препараты за последние недели. По данным DSM Group, с 9 по 29 марта россияне приобрели свыше 780 тысячи упаковок – на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи взлетели на 36% в денежном выражении до 760 миллионов рублей.
Как считает врач-сексолог Александр Полеев, россияне и жители Восточной Европы не считают нужным беспокоиться о дозировке препарата и приобретают максимальные дозы.
«Так что дело не в том, что увеличились продажи, а что все покупают тяжелую "Виагру", 50 мг и 100 мг. А ее достаточно использовать вообще раз в неделю. У нас же никто не признает малых доз "Виагры". У нас никто не хочет функционировать просто хорошо. У нас все хотят функционировать "на отлично", так, чтобы "эта зараза завтра на работу не смогла идти". "Чтоб почувствовала, что такое настоящий секс". И люди думают, что если 50 мг безвредно, то и 100 мг безвредно, что уж мелочиться? А это может быть не так для человека немолодого», - предупредил он.
Собеседник НСН посоветовал перед приемом подобных препаратов поговорить с доктором, не обязательно с сексологом. Полеев отметил, что после использования «Виагры» надо отдыхать, могут быть вредные последствия, не отставленные, а именно непосредственные, в течение 30-40 минут после интимной близости может стать плохо.
«Есть люди, которым "Виагра" совершенно невредна. Здоровое сердце, возраст до 55 лет - и вперед. А есть люди, которым она противопоказана. Я бы советовал все-таки людям за 40-45, у которых есть какие-то проблемы с сердцем по поводу дозировки "Виагры" и частоты ее приема консультироваться с доктором. Для этого достаточно консультации по телефону, для этого не обязательно осматривать. В Европе "Виагра" продается по обычным рецептам. Но специфика жителей Восточной Европы в том, что если у нас ее начнут продавать по рецептам, то ее просто не будут покупать. Никто за рецептом не обратится», - добавил он.
Сексолог заключил, что вместе с тем, полезных последствий от «Виагры» гораздо больше, чем возможных последствий. По его словам, секс помогает снимать и вредное напряжение, и многим занять время, потому как далеко не всем в период карантина интересны книги и телевизионные передачи.
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