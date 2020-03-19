Сексолог назвал признаки изменяющих женам мужчин

«Связь между желанием хорошо выглядеть и способностью к измене есть. Но она сложная, не такая прямая. Густая щетина, которая заставляет некоторых мужчин очень часто ходить в парикмахерские, иногда такая жесткая, что ее нужно сбривать только опасной бритвой и с помощью специалиста. А вот причина такой жесткой щетины - повышенный тестостерон, вероятно, что именно от этого они могут чаще изменять. Что касается гладковыбритых мужчин, здесь все зависит от взглядов. В любом случае, частые посетители парикмахерских - это мужчины, которые ухаживают за собой. И среди них процент людей, у которых есть любовницы, очевидно, выше, чем у редких посетителей салонов красоты. То же самое касается магазинов одежды - по статистике, у тех, кто часто туда ходит, у того и женщин больше. Но нужно очень деликатно подходить к такому вопросу. «Ах, ты ходишь в салон часто? У тебя любовница!» Нельзя так заявлять. Может, он жене хочет понравится, которая моложе на 20 лет», - объяснил специалист.



Ранее психоаналитик-сексолог Юлия Варра в эфире НСН объяснила наличие свингер-клубов в стране потребностью россиян.«Клубы по интересам были всегда. Сейчас говорить об их аморальности уже не серьезно. Если это идет и гремит по всему миру, это значит, что каким-то людям это нужно. Для этого такие клубы и создаются. В Москве 12 свингер-клубов, в других городах по 2-3», - рассказала она.

