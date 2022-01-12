Сексолог объяснила, как не разочаровать женщину в постели
Женщин раздражает, когда мужчины во время полового акта постоянно уточняют, «что нужно сделать», а также пытается «причинить радость». Об этом рассказала сексолог Ирина Айриянц.
По словам специалистки, мужчине в такой ситуации лучше вести себя «настойчиво, активно и быть заряженным на результат». Она напомнила, что женщины, как правило, ждут от своих партнеров активности и лидерства.
«В рамках сексуальности: позиция должна быть активная, ведущая. Если есть смена ролей от активной к пассивной позиции, то в 50% случаев мужчина хотя бы должен оставаться лидером. Не в садомазохистком толковании, а в бытовом», — подчеркнула Айриянц в интервью NEWS.ru.
Сексолог также призвала мужчин не суетиться и проявлять свое «могущество» в постели. По ее мнению, мужчина должен быть «сенбернаром, а не маленькой чихуа-хуа, которая всё время суетится и нервничает».
Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что секс между супругами может угасать из-за низкого качества сна.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- В Москве посадили мужчину, бросившего фаер в полицию на акции в поддержку Навального
- «Не обсуждается». В кабмине ФРГ рассказали о возможном вступлении Украины в НАТО
- В СФ назвали размер средней прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
- В Казахстане обвиненный в русофобии новый министр информации заявил о демонизации своего образа
- Путин поддержал предложение сделать бесплатным газ для «Вечных огней»
- Бывшего мэра Ставрополя поймали на границе с поддельными документами
- Песков прокомментировал слухи о планах Канье Уэста встретиться с Путиным
- Токаев заявил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января
- В Кремле заявили, что Россия продолжит проводить военные учения на своей территории
- В Кремле пообещали принимать все меры по обеспечению эпидбезопасности Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru