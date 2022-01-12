Сексолог объяснила, как не разочаровать женщину в постели

По словам специалистки, мужчине в такой ситуации лучше вести себя «настойчиво, активно и быть заряженным на результат». Она напомнила, что женщины, как правило, ждут от своих партнеров активности и лидерства.

«В рамках сексуальности: позиция должна быть активная, ведущая. Если есть смена ролей от активной к пассивной позиции, то в 50% случаев мужчина хотя бы должен оставаться лидером. Не в садомазохистком толковании, а в бытовом», — подчеркнула Айриянц в интервью NEWS.ru.

Сексолог также призвала мужчин не суетиться и проявлять свое «могущество» в постели. По ее мнению, мужчина должен быть «сенбернаром, а не маленькой чихуа-хуа, которая всё время суетится и нервничает».

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