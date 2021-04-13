Сексолог назвала «величайшего убийцу» полового влечения
Психолог-сексолог Валентина Снеговая в интервью изданию «Доктор Питер» назвала россиянам «величайшего убийцу» полового влечения, а также перечислила способы продлить сексуальную жизнь.
Главным «убийцей потенции», по словам сексолога, является интернет, а точнее — видео для взрослых. Само по себе самоудовлетворение не несет вреда для здоровья мужчины, однако в сочетании с просмотром порно оно вызывает зависимость, что приводит к отказу от отношений и естественного секса, пояснила эксперт.
По ее словам, у каждого мужчины «половой век» разный, однако его можно продлить, если следить за своим здоровьем. Стресс, негативные эмоции, вредные привычки, а также лишний вес и малоподвижный образ жизни со временем могут серьезно навредить интимной жизни, предупредила Снеговая.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал супружеские пары спать в разных кроватях и комнатах, чтобы они успевали соскучиться, а еще лучше — в разных квартирах по соседству. Когда супруги живут в одной квартире, они надоедают друг другу, уверен политик.
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