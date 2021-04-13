Сексолог назвала «величайшего убийцу» полового влечения

По ее словам, у каждого мужчины «половой век» разный, однако его можно продлить, если следить за своим здоровьем. Стресс, негативные эмоции, вредные привычки, а также лишний вес и малоподвижный образ жизни со временем могут серьезно навредить интимной жизни, предупредила Снеговая.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал супружеские пары спать в разных кроватях и комнатах, чтобы они успевали соскучиться, а еще лучше — в разных квартирах по соседству. Когда супруги живут в одной квартире, они надоедают друг другу, уверен политик.

