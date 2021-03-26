Милосердие - это сексуально. Психолог объяснила почему

Американские исследователи пришли к неожиданному выводу, когда пытались найти самую сексуальную черту человеческого характера. Оказалось, наиболее привлекательным для людей кажется милосердие. Люди, бескорыстно вступающие в отношения и искренне говорящие о своих чувствах, значительно счастливее в личной жизни, чем более холодные и строгие в эмоциональном плане.

Психолог-сексолог Университета РНСО Анна Котенёва в эфире НСН объяснила, почему милосердие можно сравнить с искренностью и чуткостью.

«Если опираться на исследование, о котором мы говорим, люди милосердные, значит, искренние. Они вступают в отношения по сердцу и могут быть более счастливы, но и более ранимы. Они безотказны в любви в хорошем смысле этого слова. Они не боятся любить. Если человек проявляет чуткость в чувствах, в любви, в его ресурсной части больше сил, чем у человека черствого, рационалистического. Счастье и у тех, и других людей разное, и сексуальное счастье, в том числе. Человек рациональный не будет распознавать, где чувство, а где сексуальное удовольствие, и будет по-своему счастлив. Но куда приятнее сексуальные отношения, когда они завязаны на чувствах. Кому-то такое ощущение дает защищенность, нужность, а кто-то реализует потребности и считает это своим чувством», - отметила она.