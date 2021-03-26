Милосердие - это сексуально. Психолог объяснила почему
Сексолог Университета РНСО Анна Котенёва в эфире НСН рассказала, что россияне ценят в своих половых партнерах надежность, верность и искренность.
Американские исследователи пришли к неожиданному выводу, когда пытались найти самую сексуальную черту человеческого характера. Оказалось, наиболее привлекательным для людей кажется милосердие. Люди, бескорыстно вступающие в отношения и искренне говорящие о своих чувствах, значительно счастливее в личной жизни, чем более холодные и строгие в эмоциональном плане.
Психолог-сексолог Университета РНСО Анна Котенёва в эфире НСН объяснила, почему милосердие можно сравнить с искренностью и чуткостью.
«Если опираться на исследование, о котором мы говорим, люди милосердные, значит, искренние. Они вступают в отношения по сердцу и могут быть более счастливы, но и более ранимы. Они безотказны в любви в хорошем смысле этого слова. Они не боятся любить. Если человек проявляет чуткость в чувствах, в любви, в его ресурсной части больше сил, чем у человека черствого, рационалистического. Счастье и у тех, и других людей разное, и сексуальное счастье, в том числе. Человек рациональный не будет распознавать, где чувство, а где сексуальное удовольствие, и будет по-своему счастлив. Но куда приятнее сексуальные отношения, когда они завязаны на чувствах. Кому-то такое ощущение дает защищенность, нужность, а кто-то реализует потребности и считает это своим чувством», - отметила она.
Котенёва рассказала, что в России наиболее важным в отношениях остается вопрос надежности и верности.
«Наш исторический опыт показал, что парой элементарно легче выжить. Чем крепче семья, тем проще перенести тяготы. Нашими людьми ищется в партнерах чувство надежности, обстоятельности. Нам важно найти надежного человека, чтобы не быть одиноким. Опять же, нам важно чувство верности. Даже если брать простой сексуальный контакт, в глубине подсознания у каждого мужчины есть ощущение права быть первым для девушки в серьезных отношениях. Мужчина приспосабливается, считает, что это неважно, но в глубине души считает целомудрие важным качеством», - добавила она.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал супружеские пары спать в разных кроватях и комнатах, чтобы они успевали соскучиться, а еще лучше — в разных квартирах по соседству. Когда супруги живут в одной квартире, они надоедают друг другу, уверен политик.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 167 / сут.
Умерли
97 017+405 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 880 / сут.
- Рост цен на продукты в РФ в феврале был в пять раз быстрее, чем в ЕС
- Экс-глава центра по контролю заболеваний США обвинил Китай в утечке COVID из лаборатории
- ЦБ заявил о повышении уровня финансовой грамотности у россиян
- Путин и Пашинян пришли к выводу о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе
- Памятник Доктору Лизе появился в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru