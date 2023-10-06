«Секс против депрессии!»: Россиянам объяснили, с кем спать в осенние холода

Секс является главным средством в борьбе с осенней депрессией, однако его нельзя прописывать «как лекарство», объяснила в эфире НСН сексолог Юлия Варра.

Согласно опросу издания «Мослента», секс является самым популярным способом борьбы с осенней хандрой. В ТОП также попали общение с друзьями и близкими, спорт, шопинг, работа и еда.