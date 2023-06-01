Арбенина не увидела смысла жизни без детей

«Моим невыносимо прекрасным бандитам уже 13. 13 лет испытаний и счастья. 13 лет слез и хохота. 13 лет страха и отваги… Я не хочу, чтобы они взрослели. Я не хочу, чтобы они уезжали из дома. Я тоскую по ним, даже когда Марта играет в футбол, а Тема слушает свой любимый RHCP. Я таю от их улыбок и прихожу в восторг от их дебильного тинейджерского жаргона. Я обожаю бардак их комнат, где фантики с носками прячутся под кроватью. Когда они болеют, наступает конец света… Я не могу без них жить», — написала в соцсети певица.

Ранее режиссер-постановщик Андрей Удалов пригласил всех желающих на праздничный концерт в Кремлевский Дворец 1 июня. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

