Арбенина не увидела смысла жизни без детей

Дети — единственное, ради чего можно принести себя в жертву, без них смысл жизни весьма условен. День их защиты должен длиться бесконечно. Об этом заявила лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. В своем Telegram-канале она обратилась с трогательным поздравлением к своим детям — тринадцатилетним Артему и Марте.

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«Моим невыносимо прекрасным бандитам уже 13. 13 лет испытаний и счастья. 13 лет слез и хохота. 13 лет страха и отваги… Я не хочу, чтобы они взрослели. Я не хочу, чтобы они уезжали из дома. Я тоскую по ним, даже когда Марта играет в футбол, а Тема слушает свой любимый RHCP. Я таю от их улыбок и прихожу в восторг от их дебильного тинейджерского жаргона. Я обожаю бардак их комнат, где фантики с носками прячутся под кроватью. Когда они болеют, наступает конец света… Я не могу без них жить», — написала в соцсети певица.

Ранее режиссер-постановщик Андрей Удалов пригласил всех желающих на праздничный концерт в Кремлевский Дворец 1 июня. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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