«Ощущение детства»: Певица Юта рассказала о главном счастье первого января

Певица Юта в эфире НСН отметила, что первого января можно начинать все заново и пожелала россиянам удачи и радости. 

Певица Юта в эфире НСН напомнила, что первого января можно будет начать все заново, и это великое счастье.

«Счастливее, чем 2022»: Кортнев назвал Новый год поворотом судьбы
«От души поздравляю вас с Новым годом! Это удивительный праздник, мы к нему так готовимся, так хлопочем, так радуемся, поздравляем друг друга, так ждем наступления этого момента, когда куранты пробьют. Это ведь что? Это ведь мы возвращаемся в ощущение детства, абсолютно детский праздник. А в детстве нам чего хочется? Чтобы родственники все рядышком были, здоровые, чтобы благополучие было, чтобы мир был. А первого января мы просыпаемся и понимаем, что теперь надо все заново начинать. В этом есть великое счастье. Здоровья вам, радости, удачи, благополучия!», - пожелала певица.

Ранее певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина пожелала читателям НСН и своим слушателям высоких достижений и зарплат в 2023 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПоздравлениеЮтаНовый Год
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры