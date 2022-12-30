«Ощущение детства»: Певица Юта рассказала о главном счастье первого января
1 января 202303:10
Певица Юта в эфире НСН отметила, что первого января можно начинать все заново и пожелала россиянам удачи и радости.
Певица Юта в эфире НСН напомнила, что первого января можно будет начать все заново, и это великое счастье.
«От души поздравляю вас с Новым годом! Это удивительный праздник, мы к нему так готовимся, так хлопочем, так радуемся, поздравляем друг друга, так ждем наступления этого момента, когда куранты пробьют. Это ведь что? Это ведь мы возвращаемся в ощущение детства, абсолютно детский праздник. А в детстве нам чего хочется? Чтобы родственники все рядышком были, здоровые, чтобы благополучие было, чтобы мир был. А первого января мы просыпаемся и понимаем, что теперь надо все заново начинать. В этом есть великое счастье. Здоровья вам, радости, удачи, благополучия!», - пожелала певица.
Ранее певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина пожелала читателям НСН и своим слушателям высоких достижений и зарплат в 2023 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru