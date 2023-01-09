Секретарь Совбеза России заявил об отсутствии у соотечественников ненависти к украинцам

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал боевые действия на Украине войной США и Великобритании с Россией. Об этом политик заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».

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Патрушев подчеркнул, что ненависти к рядовым украинцам у граждан России быть не может, и отметил близость украинских традиций россиянам и наоборот. Он напомнил, что в Крыму украинский язык сохраняет статус одного из государственных.

Он также призвал украинцев осознать, что западные страны воюют их руками с Россией. Патрушев добавил, что многие жители Украины давно это поняли, однако боятся сказать об этом, опасаясь расправы.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале заявил, что ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам является «слабостью и глупостью». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияНиколай Патрушев
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