Секретарь Совбеза России заявил об отсутствии у соотечественников ненависти к украинцам
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал боевые действия на Украине войной США и Великобритании с Россией. Об этом политик заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».
Патрушев подчеркнул, что ненависти к рядовым украинцам у граждан России быть не может, и отметил близость украинских традиций россиянам и наоборот. Он напомнил, что в Крыму украинский язык сохраняет статус одного из государственных.
Он также призвал украинцев осознать, что западные страны воюют их руками с Россией. Патрушев добавил, что многие жители Украины давно это поняли, однако боятся сказать об этом, опасаясь расправы.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале заявил, что ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам является «слабостью и глупостью». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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