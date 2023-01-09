Патрушев подчеркнул, что ненависти к рядовым украинцам у граждан России быть не может, и отметил близость украинских традиций россиянам и наоборот. Он напомнил, что в Крыму украинский язык сохраняет статус одного из государственных.

Он также призвал украинцев осознать, что западные страны воюют их руками с Россией. Патрушев добавил, что многие жители Украины давно это поняли, однако боятся сказать об этом, опасаясь расправы.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале заявил, что ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам является «слабостью и глупостью». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

