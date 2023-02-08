Сейсмолог предупредила о риске новых землетрясений из-за сдвига Аравийской плиты

Сдвиг Аравийской тектонической плиты при землетрясении в Турции грозит новыми толчками на территории страны. Об этом заявила кандидат физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Анна Люсина в беседе с РБК.

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Как отметила эксперт, Аравийская плита сместилась от Анатолийской на три метра, пишет Газета.ру. Спровоцированная таким движением сейсмическая активность распространится на другие части плиты.

«Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной, и эта активность распространяется и на другие части плиты», — подчеркнула Люсина.

Подобные перераспределения могут привести к новым землетрясениям. По словам эксперта, стихийные бедствия возможны на «довольно удаленных территориях» от эпицентра разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля.

В понедельник на территории республики зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4, подземные толчки ощущали жители 10 провинций, напоминает Ura.ru. По последним данным, в результате ЧС погибли 5 894 человека, 34 810 пострадали.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыЗемлетрясениеТурция
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