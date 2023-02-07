В РАН заявили об опасности землетрясения в Крыму
Серьезное землетрясение, сравнимое с происшествием в Турции, может однажды случиться в Крыму, заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков, передает РИА Новости.
Он отметил, что Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция.
Серьезные землетрясения в Турции не повлияли на глобальную сейсмическую активность, толчки происходят постоянно, их число доходит до 200 в неделю, заявил ранее старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков в беседе с НСН.
В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.
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