В РАН заявили об опасности землетрясения в Крыму

Серьезное землетрясение, сравнимое с происшествием в Турции, может однажды случиться в Крыму, заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция.