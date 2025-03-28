Россиян на незаконно достроенных этажах предупредили о сносе

Проблема незаконных построек была актуальна в 2000-х годах, сейчас ее уже практически не существует, а если такие дома и есть, то, конечно, подлежат проверке. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

В России более 40 тысяч незаконно построенных домов: бум их строительства пришелся на 2010 год. Это дома, в которых незаконно пристроены верхние этажи, или многоэтажки на землях для индивидуального жилищного строительства, пишет «Российская газета». У них нет юридического статуса, но если решения о сносе нет, суд разрешает жильцам в них заселяться. Холопик рассказал, как раньше возводились такие дома.