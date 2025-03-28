Россиян на незаконно достроенных этажах предупредили о сносе

Проживание в незаконно возведённых постройках не всегда опасно, так как они строились с расчетом на прохождение экспертизы, однако эти здания все равно подлежат проверке, заявил НСН Кирилл Холопик.

Проблема незаконных построек была актуальна в 2000-х годах, сейчас ее уже практически не существует, а если такие дома и есть, то, конечно, подлежат проверке. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

В России более 40 тысяч незаконно построенных домов: бум их строительства пришелся на 2010 год. Это дома, в которых незаконно пристроены верхние этажи, или многоэтажки на землях для индивидуального жилищного строительства, пишет «Российская газета». У них нет юридического статуса, но если решения о сносе нет, суд разрешает жильцам в них заселяться. Холопик рассказал, как раньше возводились такие дома.

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«Несколько лет назад в Гражданский кодекс внесли изменения, которые закрыли возможность такого вида строительства. Раньше была технология, что без разрешения строительства ты возводишь квартиру или дом и затем узакониваешь его, используя статью Гражданского кодекса, связанную с самовольными застройками. Это можно было сделать, получив заключение в соответствии со сводом правил. Такая технология работала, но это все было в сговоре с судебными органами. Это было поставлено на поток, работали целые группы юристов, которые гарантировали решение суда. Но - именно в наших южных регионах, в другой России это не было распространено. Сегодня такие технологии уже не используются, потому что никакой возможности узаконить такую постройку нет», - рассказал он.

По словам Холопика, главная опасность таких построек в том, что они могут быть рано или поздно снесены, а вот об их технической небезопасности однозначно сказать нельзя.

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«В любом случае, нельзя сказать, что во всех таких домах жизнь безопасна. Такие постройки рано или поздно могут попасть под снос – это основные риски. Во-первых, они незаконно построенные, не проходили надлежащую экспертизу, во-вторых, представляют ущерб общественным интересам. Так было в Москве, когда у нас снесли все эти конструкции, построенные вокруг метрополитена. Но говорить, что они все небезопасны, тоже нельзя, так как их строили в расчете на то, что в дальнейшем они будут узаконены и пройдут эту экспертизу. Но, конечно, все они подлежат проверке. Сейчас уже такого нет, это все проблема 90-х – начала 2000-х годов. Потому что сегодня любые самовольные постройки подлежат сносу», - подытожил он.

В материале «Российской газеты» также говорится, что в этом плане особенно отличился Краснодар, где по такому принципу построен целый микрорайон. Также схожая ситуация по масштабу незаконных построек и в Ростове-на-Дону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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