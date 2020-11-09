Сегодня состоятся похороны писателя Михаила Жванецкого
9 ноября 202003:02
9 ноября в Москве состоятся похороны российского писателя Михаила Жванецкого, пишет «Коммерсант».
Из-за эпидемии COVID-19 прощание будет закрытым. При этом, место похорон не называется. О нем сообщат только после церемонии прощания.
По словам представителя артиста Олега Сташкевича, будут присутствовать самые близкие.
Ранее соболезнования близким сатирика выразил лидер РФ Владимир Путин. Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни в Москве.
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8 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru