Сегодня состоятся похороны писателя Михаила Жванецкого

9 ноября в Москве состоятся похороны российского писателя Михаила Жванецкого, пишет «Коммерсант».

Из-за эпидемии COVID-19 прощание будет закрытым. При этом, место похорон не называется. О нем сообщат только после церемонии прощания.

По словам представителя артиста Олега Сташкевича, будут присутствовать самые близкие.

Ранее соболезнования близким сатирика выразил лидер РФ Владимир Путин. Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни в Москве.

