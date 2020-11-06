«Буду говорить только ему». Винокур придет на похороны Жванецкого

На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. В начале октября артист объявил о прекращении публичных выступлений из-за возраста.

Народный артист РСФСР, сатирик Владимир Винокур заявил НСН, что говорить о столь значимом человеке он будет только с ним самим.

«О Жванецком буду говорить только ему. На похоронах», - подчеркнул Винокур.