Путин выразил соболезнования близким Жванецкого

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося в пятницу, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее стало известно, что писатель-сатирик умер в Москве на 87-м году жизни. Директор Жванецкого Олег Сташкевич назвал причиной смерти преклонный возраст писателя. Дата похорон пока неизвестна.

Глава государства отметил, что Жванецкий был одаренным, талантливым и обаятельным, «настоящим Мастером».

По словам Путина, произведения сатирика стали символом эпохи.

«Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. И за это его искренне любили люди – и в России, и во многих других странах», — добавил президент.

Ранее НСН писала, что из-за угрозы распространения COVID-19 народное прощание со Жванецким не состоится.

