«Сегодня – береза, завтра – яблоки»: Россиянам рассказали о неожиданной «перекрестной аллергии»
В преддверии сезона цветения врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил в эфире НСН «опасные» для аллергиков деревья, а также рассказал, откуда аллергия берётся у тех, кто никогда от неё не страдал.
Чаще всего в период цветения россиян доводит до слёз берёза, но вылечить аллергию на неё бывает недостаточно - она вызывает аллергию на продукты питания, рассказал НСН врач-иммунолог Владимир Болибок.
«Цветение обычно начинается примерно через неделю после установления так называемой климатической весны, то есть когда прекращаются ночные морозы. Первыми начинают цвести ольха и орешник, через пару недель присоединяется береза, которой у нас очень много. Поэтому ее пыльцы в воздухе тоже много. Получается, что самый сильный аллерген – береза - в том числе это видно по количеству обращений пациентов», - сказал он.
Если аллергик не будет следить за своим здоровьем, то с большой долей вероятности в следующем сезоне он столкнется с более длительным периодом аллергии, отметил иммунолог.
«Сработала у человека аллергия условно на пыльцу березы. Опыление длится две-три недели. На следующий год, если он ее не лечил, аллергия уже будет на какие-то деревья длиться около месяца. И от сезона к сезону болезненный период будет только расти», - добавил Болибок.
Собеседник рассказал о перекрестной аллергии, которая впоследствии может развиться в истинную.
«Поскольку растительные аллергены в разных растениях достаточно родственные, может возникать перекрестная аллергия на продукты. Та же береза часто дает аллергию на яблоки, персики, абрикосы, малину. Чисто перекрестная аллергия первые несколько сезонов потом уже развивается в истинную. «Вылечишься» от березы – а на яблоки она все равно останется», - сказал врач.
Он привел в пример случай из практики, когда житель другого региона перебрался в ранее не изведанную организмом среду обитания, и «заработал» себе аллергию.
«Был случай с одним вьетнамцем лет пятидесяти. Приехал, первый сезон – ничего, а во второй как началось это все. Жил бы у себя во Вьетнаме – ничего бы этого не было. Я разговариваю с пациентами, у кого вдруг началась аллергия, чаще всего бывает, что когда-то в детстве все-таки что-то лечили с мамой, а потом – на тебе аллергию... Если мы говорим про растительные аллергены, то бывает, что человек меняет регион проживания. Например, москвичи поехали на юг, получили там аллергию на амброзию, но в Москве-то амброзия не растет. Там они аллергию заработали, и если они продолжат ездить туда, где она растет, то может получиться вовлечение других аллергенов. Сначала амброзия, а на следующий сезон полынь. А полынь уже растет у нас», - заключил Болибок.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина раскрыла особенности осенней аллергии.
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