«Сегодня – береза, завтра – яблоки»: Россиянам рассказали о неожиданной «перекрестной аллергии»

«Цветение обычно начинается примерно через неделю после установления так называемой климатической весны, то есть когда прекращаются ночные морозы. Первыми начинают цвести ольха и орешник, через пару недель присоединяется береза, которой у нас очень много. Поэтому ее пыльцы в воздухе тоже много. Получается, что самый сильный аллерген – береза - в том числе это видно по количеству обращений пациентов», - сказал он.

Если аллергик не будет следить за своим здоровьем, то с большой долей вероятности в следующем сезоне он столкнется с более длительным периодом аллергии, отметил иммунолог.

«Сработала у человека аллергия условно на пыльцу березы. Опыление длится две-три недели. На следующий год, если он ее не лечил, аллергия уже будет на какие-то деревья длиться около месяца. И от сезона к сезону болезненный период будет только расти», - добавил Болибок.

Собеседник рассказал о перекрестной аллергии, которая впоследствии может развиться в истинную.

«Поскольку растительные аллергены в разных растениях достаточно родственные, может возникать перекрестная аллергия на продукты. Та же береза часто дает аллергию на яблоки, персики, абрикосы, малину. Чисто перекрестная аллергия первые несколько сезонов потом уже развивается в истинную. «Вылечишься» от березы – а на яблоки она все равно останется», - сказал врач.