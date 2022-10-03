Раскрыты особенности осенней аллергии

Осенняя аллергия проявляется в основном заболеваниями органов дыхания. Аллергены могут выступать достаточной удобной средой обитания для плесени, что и приводит к обострению в связи с непереносимостью или повышенной чувствительностью к ним.

В их качестве могут быть грибы, мокрая листва и деревья, а также относительно теплая погода. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина. По её словам, обострение могут спровоцировать и помещения, в которых находятся аллергены плесневых грибов.

Аллергические реакции могут проявляться в форме ринита, трахеита, заложенности носа, чихания, кашля, обострения бронхиальной астмы. Кроме того, может произойти обострение атопического дерматита. Факторами риска выступают бытовая пыль, пылевые клещи и домашние животные.