Раскрыты особенности осенней аллергии
Осенняя аллергия проявляется в основном заболеваниями органов дыхания. Аллергены могут выступать достаточной удобной средой обитания для плесени, что и приводит к обострению в связи с непереносимостью или повышенной чувствительностью к ним.
В их качестве могут быть грибы, мокрая листва и деревья, а также относительно теплая погода. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина. По её словам, обострение могут спровоцировать и помещения, в которых находятся аллергены плесневых грибов.
Аллергические реакции могут проявляться в форме ринита, трахеита, заложенности носа, чихания, кашля, обострения бронхиальной астмы. Кроме того, может произойти обострение атопического дерматита. Факторами риска выступают бытовая пыль, пылевые клещи и домашние животные.
Как подчёркивает специалист, в период обострения пациенту необходимо обратиться к медикам. Это, в частности, важно, поскольку симптомы аллергии органов дыхания очень напоминают вирусные инфекции, однако носят более длительный характер.
Логина особо отметила необходимость лечения аллергии на начальном этапе, чтобы она не приобрела более тяжелой формы или осложнений. Причём эффективное лечение возможно при всех формах аллергии, кроме лекарственной.
Между тем, весной первый удар по аллергикам обычно наносят зацветшие ольха, верба, орешник и береза. Об этом рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-иммунолог Владимир Болибок.
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