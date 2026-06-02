Пашинян пообещал приехать на следующую встречу ЕАЭС
2 июня 202612:33
Юлия Савченко
Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен приехать на следующую встречу участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил корреспонденту «Известий».
По словам Пашиняна, «конечно», он прибудет на следующее мероприятие лично.
Ранее премьер-министр заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС до момента, когда «будет неизбежен» вопрос выбора между объединением и Евросоюзом.
