Пашинян пообещал приехать на следующую встречу ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен приехать на следующую встречу участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил корреспонденту «Известий».

«Не в этом десятилетии»: Почему у Армении нет выбора между ЕС и ЕАЭС

По словам Пашиняна, «конечно», он прибудет на следующее мероприятие лично.

Ранее премьер-министр заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС до момента, когда «будет неизбежен» вопрос выбора между объединением и Евросоюзом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕАЭСАрменияНикол Пашинян

Горячие новости

Все новости

партнеры