Себастьян Курц: Австрия завершила переговоры о покупке «Спутника V»

«Закупка для нас в Австрии возможна», - заявил Курц.

По его мнению, поставки в страну миллиона доз российского «Спутника V» позволят ускорить вакцинацию в Австрии, отмечает Газета.ru.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Австрия и Россия обсуждают поставку 300 тысяч в апреле и 500 тысяч доз в мае текущего года, и ещё 200 тысяч доз в начале июня 2021 года. Ранее Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) как можно быстрее зарегистрировать для применения в ЕС препарат «Спутник V».

