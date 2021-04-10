Себастьян Курц: Австрия завершила переговоры о покупке «Спутника V»
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с Россией завершены переговоры о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом информирует РИА «Новости».
«Закупка для нас в Австрии возможна», - заявил Курц.
По его мнению, поставки в страну миллиона доз российского «Спутника V» позволят ускорить вакцинацию в Австрии, отмечает Газета.ru.
Как сообщалось ранее, в настоящее время Австрия и Россия обсуждают поставку 300 тысяч в апреле и 500 тысяч доз в мае текущего года, и ещё 200 тысяч доз в начале июня 2021 года. Ранее Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) как можно быстрее зарегистрировать для применения в ЕС препарат «Спутник V».
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