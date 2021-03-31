В Австрии призвали вакцинировать «Спутником V» до разрешения ЕС
Председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш в среду выступил за начало применения в Австрии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» до решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), передает РИА Новости.
До этого канцлер страны Себастиан Курц заявлял о готовности заказать российскую вакцину на следующей неделе.
Как сообщалось ранее, в настоящее время Австрия и Россия обсуждают поставку 300 тысяч в апреле и 500 тысяч доз в мае текущего года, и ещё 200 тысяч доз в начале июня 2021 года. Ранее Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) как можно быстрее зарегистрировать для применения в ЕС препарат «Спутник V».
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