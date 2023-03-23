«Сдох — проехали»: Новый директор Пушкинского музея рассказала об отношении к Сталину

В интервью каналу она пояснила, что фигура советского лидера «сложная и неоднозначная», но лично для неё он лишь «предмет поп-культуры, как Микки-Маус».

«Я приверженец очень простой позиции: он сдох — всё, проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным, это смешно просто», — заключила Лихачева.

Ранее правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад обратился к президентуРоссии Владимиру Путину с просьбой реабилитировать прадеда, сообщает НСН.

