«Сдох — проехали»: Новый директор Пушкинского музея рассказала об отношении к Сталину
Новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила, что фото Иосифа Сталина, которое стоит в её кабинете, было подарено ей бывшими коллегами по Музею архитектуры, сообщает RTVI.
В интервью каналу она пояснила, что фигура советского лидера «сложная и неоднозначная», но лично для неё он лишь «предмет поп-культуры, как Микки-Маус».
«Я приверженец очень простой позиции: он сдох — всё, проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным, это смешно просто», — заключила Лихачева.
Ранее правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад обратился к президентуРоссии Владимиру Путину с просьбой реабилитировать прадеда, сообщает НСН.
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