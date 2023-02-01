Бюсты Сталина, Жукова и Василевского открыли в Волгограде

Бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского открыты сегодня в Волгограде у музея-панорамы «Сталинградская битва». Церемония состоялась в рамках мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

На открытие собрались жители города на Волге, представители местных властей, юнармейцы, представители общественности и ветеранских организаций. Как отметил глава областного совета ветеранов Александр Блошкин, бюсты открыты лидеру Советского Союза, верховному главнокомандующему Иосифу Сталину, первому его заместителю на период Сталинградской битвы Георгию Жукову, а также начальнику генерального штаба на тот момент Александру Василевскому.