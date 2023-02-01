Бюсты Сталина, Жукова и Василевского открыли в Волгограде

Бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского открыты сегодня в Волгограде у музея-панорамы «Сталинградская битва». Церемония состоялась в рамках мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

На открытие собрались жители города на Волге, представители местных властей, юнармейцы, представители общественности и ветеранских организаций. Как отметил глава областного совета ветеранов Александр Блошкин, бюсты открыты лидеру Советского Союза, верховному главнокомандующему Иосифу Сталину, первому его заместителю на период Сталинградской битвы Георгию Жукову, а также начальнику генерального штаба на тот момент Александру Василевскому.

Песков: переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается

Сегодня и завтра в Волгограде и области намечено около 250 праздничных, памятных мероприятий в честь 80-летия Сталинградской Победы. Для местных жителей эти два дня сделали выходными. Город посетит президент РФ Владимир Путин.

На всех основных въездах в город дорожные знаки «Волгоград» на время заменили на знаки «Сталинград». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 67% жителей города не хотят, чтобы это переименование было закреплено навсегда.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПамятникиСталинградская БитваВолгоград
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