Правнук Сталина обратился к Путину с просьбой реабилитировать вождя СССР
Правнук советского вождя Иосифа Сталина Селим Бенсаад обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой реабилитировать прадеда. Об этом сообщило NEWS.ru со ссылкой на соответствующее письмо.
По словам Бенсаада, после смерти Сталина началась самая настоящая информационная война, «расчеловечивание» и создание образа «кровавого диктатора». Правнук Сталина отметил, что посмертную травлю его прадеда организовал советский лидер Никита Хрущев. Он же, указал Бенсаад, отдал Украине Крым.
Ранее, 21 декабря, исполнилось 143 года со дня рождения Иосифа Сталина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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