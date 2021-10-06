«Сделать прямо сейчас». Врач рассказал о самой эффективной процедуре от коронавируса
Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал НСН, как сохранить здоровье в период пандемии.
Зараженных COVID-19 с каждым днем все больше, поэтому нельзя откладывать вакцинацию. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, в первую очередь процедура показана пациентам из групп риска: людям старшего возраста и имеющим хронические заболевания. Риск заражения и появления осложнений в процессе болезни у них выше.
«Имеет смысл сделать прививку от коронавируса прямо сейчас. Тем более, что мы наблюдаем некоторый рост. Опасность заразиться все еще есть. Конечно, всем тем пациентам, кто еще не привит, мы рекомендуем привиться впервые», - заявил он.
Также Тяжельников напомнил о необходимости ревакцинации. Процедуру с прививками желательно повторить через 6 месяцев.
Ранее вирусолог назвал способы избежать COVID-локдаун.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- Кулеба: Украина и Польша действуют в команде по «Северному потоку -2»
- Бизнесмена Быкова суд оставил в СИЗО до января
- Анжелика Варум отказалась посещать Крым
- СМИ: дом престарелых загорелся в Новой Москве
- Молдавия пожаловалась на нехватку газа из России
- Названа цена часов Apple Watch 7 для России
- В США на учениях сбросили макет ядерной бомбы
- Путин оценил объём транзита газа через Украину
- Мать арестованного основателя Group-IB Сачкова обратилась к Путину
- Жителей Оренбургской области призвали не выезжать из региона из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru