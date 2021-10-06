«Сделать прямо сейчас». Врач рассказал о самой эффективной процедуре от коронавируса

«Имеет смысл сделать прививку от коронавируса прямо сейчас. Тем более, что мы наблюдаем некоторый рост. Опасность заразиться все еще есть. Конечно, всем тем пациентам, кто еще не привит, мы рекомендуем привиться впервые», - заявил он.



Также Тяжельников напомнил о необходимости ревакцинации. Процедуру с прививками желательно повторить через 6 месяцев.

Ранее вирусолог назвал способы избежать COVID-локдаун.

