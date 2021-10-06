«Сделать прямо сейчас». Врач рассказал о самой эффективной процедуре от коронавируса

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал НСН, как сохранить здоровье в период пандемии.


Зараженных COVID-19 с каждым днем все больше, поэтому нельзя откладывать вакцинацию. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, в первую очередь процедура показана пациентам из групп риска: людям старшего возраста и имеющим хронические заболевания. Риск заражения и появления осложнений в процессе болезни у них выше.

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«Имеет смысл сделать прививку от коронавируса прямо сейчас. Тем более, что мы наблюдаем некоторый рост. Опасность заразиться все еще есть. Конечно, всем тем пациентам, кто еще не привит, мы рекомендуем привиться впервые», - заявил он.

Также Тяжельников напомнил о необходимости ревакцинации. Процедуру с прививками желательно повторить через 6 месяцев.

Ранее вирусолог назвал способы избежать COVID-локдаун.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Коронавирус
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