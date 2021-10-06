В Кремле заявили о нежелательности локдауна для любого региона РФ

Возможное введение локдауна из-за ситуации с коронавирусом в любом из регионов Российской Федерации - абсолютно нежелательный сценарий развития событий. Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, нужны точечные меры по противодействию инфекции, поскольку в этом плане уже наработана конкретная методика.

Песков напомнил, что все субъекты федерации обладают полномочиями принимать соответствующие меры по отдельности, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, будет ли федеральный центр оказывать поддержку регионам в случае введения локдауна.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова накануне сообщила на совещании президента Владимира Путина, что правительство разработало меры борьбы с коронавирусом без введения локдауна. Она, в частности, уточнила, что за властями регионов остается право самостоятельно оценивать ситуацию и предпринимать необходимые шаги.

Так, в субъектах РФ могут вводиться ограничения при росте заболеваемости COVID-19 в отдельных муниципалитетах. При этом малому и среднему бизнесу, социально ориентированным некоммерческим организациям будет оказываться поддержка на федеральном уровне.

