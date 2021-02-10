Сделай лучше НСН - получи спецприз!

Информационное агентство для радиостанций «Национальная Служба Новостей» уже девять лет работает для своих читателей и радиослушателей. За эти годы, благодаря вам, мы добились хороших результатов.

В эфире сразу четырех радиостанций – «Наше Радио», Rock Fm, «Радио JAZZ» и «Радио Родных Дорог» – ежедневно выходят наши новости на почти пятимиллионную аудиторию слушателей. В радиопрограмме «Авторские новости от НСН» в качестве ведущих свои новости для вас читают 280 самых известных в стране людей. Уникальность формата оценили слушатели и радиосообщество – в 2019 году программа получила «Золотой микрофон» конкурса «Радиомания», как лучшая информационно-аналитическая программа года.

Пресс-центр НСН входит в тройку самых популярных медиаплощадок Москвы – только в кризисном 2020 году мы провели около 200 пресс-конференций, брифингов и круглых столов, в которых участвовали сотни спикеров и тысячи журналистов российских и зарубежных СМИ.

Сайт информационного агентства НСН уже пятый год входит в Топ-4 самых цитируемых федеральных информагентств страны, и более 82 миллионов пользователей за год совершили свои визиты на сайт NSN.fm, чтобы прочитать почти 40 тысяч публикаций – новостей, интервью, обзоров и комментариев, – которые подготовили для них в 2020 году журналисты НСН.

В новом 2021 году мы запустили новые информационные проекты – начал работу отдел расследований и стартовала «Кривая линия от НСН». Вы обращаетесь за помощью, мы рассказываем о ваших проблемах, призываем к ответу виновников и уже помогли многим обратившимся за помощью нашим постоянным слушателям и читателям.

А сейчас мы обращаемся за помощью к вам: помогите нам сделать наш сайт лучше для вас. Примите участие в новом опросе НСН, перейдите по этой ссылке и ответьте всего на 5 вопросов.

Ваше мнение поможет нам стать лучше – быстрее, точнее, актуальнее, острее! Нам важно понимать, что нужно нашей аудитории, мы хотим адресно работать на вас!

Читайте и слушайте НСН! Примите участие в коротком опросе!

Ну, а так как любой труд должен быть достойно вознагражден, то авторы десяти самых интересных ответов получат специальный приз от главного редактора НСН. Как нас всех учили в детстве родители, самый лучший подарок другу - сделанный своими руками. А учителя говорили, что лучший подарок - книга. Мы решили послушать и тех, и других: наш подарок вам - книга сделанная своими руками!

Роман Сергея Горбачева "Выйти замуж за Микки Мауса" будет вручен авторам самых интересных (на выбор главного редактора) ответов на наши вопросы.

