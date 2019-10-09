«Авторские новости от НСН» получили «Золотой микрофон» от «Радиомании 2019»

Проект «Авторские новости» от НСН» стал лауреатом главной радийной премии «Радиомания-2019», как лучшая информационно-аналитическая программа.

На сцену для получения «Золотого микрофона» вышли вице-президент Мультмедиа Холдинга Сергей Горбачёв, директор информагентства НСН Инна Харченко и редактор «Авторских новостей» Юлия Лаптева. «Золотой микрофон» они получили из рук тележурналиста Вадима Такменёва.

Уникальная программа НСН уже более 5 лет выходит каждый вечер по будням в 20:00 и 22:00 одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ и Серебряный дождь) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России.

Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. Среди них главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов и многие другие. В настоящий момент в проекте участвуют более 240 человек. Авторы сами выбирают 5 главных новостей из информационной картины дня, зачитывают эти новости и комментируют их в эфире НСН.

Премия считается одной из самых престижных наград в сфере радиовещания и вручается уже 17 лет. Награждение состоялось 9 октября в московском Vegas City Hall. Организатором премии выступает Российская Академия Радио.

