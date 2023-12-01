Неизвестную работу Рубенса выставили на аукцион в Польше

Работу под названием «Святое семейство» приобрел в Австрии один из польских коллекционеров. После проведения искусствоведческой экспертизы выяснилось, что она принадлежит кисти великого мастера.

Эксперты предполагают, что Рубенс создал полотно в 1630 году в Амстердаме. Аукцион пройдет 12 декабря. Начальная цена работы 1,5 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что картину Рембрандта «Поклонение волхвов» продадут на аукционе Sotheby’s, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

