Неизвестную работу Рубенса выставили на аукцион в Польше
Неизвестную ранее картину великого голландского художника Питера Пауля Рубенса выставят на торги в Польше, сообщает ТАСС.
Работу под названием «Святое семейство» приобрел в Австрии один из польских коллекционеров. После проведения искусствоведческой экспертизы выяснилось, что она принадлежит кисти великого мастера.
Эксперты предполагают, что Рубенс создал полотно в 1630 году в Амстердаме. Аукцион пройдет 12 декабря. Начальная цена работы 1,5 миллиона долларов.
Ранее стало известно, что картину Рембрандта «Поклонение волхвов» продадут на аукционе Sotheby’s, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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