Счетная палата РФ выявила нарушения на более чем 2 трлн рублей в 2023 году
31 января 202414:32
Счетная палата России выявила нарушения на сумму более чем 2 трлн рублей по итогам 2023 года, сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова в интервью RTVI.
По её словам, прирост правонарушений связан в основном с нарушением бюджетного законодательства и бухучетом.
Изотова отметила, что большинство из них после выявления исправляется.
По итогам 2022 года объем выявленных нарушений составил 885,6 млрд рублей.
Ранее Счетная палата обнаружила в России земли с отрицательной площадью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru