Счетная палата РФ выявила нарушения на более чем 2 трлн рублей в 2023 году

Счетная палата России выявила нарушения на сумму более чем 2 трлн рублей по итогам 2023 года, сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова в интервью RTVI.

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По её словам, прирост правонарушений связан в основном с нарушением бюджетного законодательства и бухучетом.

Изотова отметила, что большинство из них после выявления исправляется.

По итогам 2022 года объем выявленных нарушений составил 885,6 млрд рублей.

Ранее Счетная палата обнаружила в России земли с отрицательной площадью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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