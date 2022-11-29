Кудрин объяснил решение об уходе с поста главы Счетной палаты
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что покинет свой пост и сосредоточится на проектах, которые «имеют значительный эффект для людей». Об этом государственный деятель написал в своем Telegram-канале.
По словам Кудрина, он уходит в отставку и подал соответствующее заявление президенту Владимиру Путину.
«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — отметил глава СП.
Ранее стало известно, что Кудрин оставит должность в СП, пишет «Свободная пресса». По данным СМИ, чиновник может перейти на работу в компанию «Яндекс». Кандидатов на место председателя СП пока нет, отмечает телеканал «360».
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