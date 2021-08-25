Счетная палата пересчитала российских пенсионеров

Число пенсионеров в России по данным на 1 апреля 2021 года составило 42,6 млн человек, следует из материалов Счетной палаты.

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Среди них 8,6 млн — работающие пожилые люди.

Получателей страховых пенсий насчитывается 38 млн 780 тыс. человек, из них получателей страховых пенсий по старости – 35 млн 357 тыс. человек.

Как сообщалось, возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам предлагается начать с 1 января 2022 года. Поручение проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров было дано ряду российских министров.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПенсионерыСчетная Палата
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