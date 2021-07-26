В Госдуму внесут проект по индексации пенсий работающим пенсионерам

Группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов намерены в понедельник внести на рассмотрение в Госдуму проект о возобновлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Согласно документу, возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам предлагается начать с 1 января 2022 года. В пояснительной записке к документу говорится, что отсутствие индексации страховых пенсий несправедливо по отношению к работающим пенсионерам, учитывая их низкие размеры. Депутаты также отметили, что в условиях пандемии и роста инфляции это вызывает рост социальной напряженности.

На прошлой неделе поручение проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров было дано ряду российских министров, передает RT.

Индексация пенсий работающих пенсионеров была прекращена с 1 января 2016 года. Решение объяснялось целями сокращения дефицита Пенсионного фонда России.


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ФОТО: РИА Новости
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