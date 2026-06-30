В России вчетверо сократили перечень запрещенных профессий для женщин
Список запрещенных для женщин профессий сократился в России более чем в четыре раза. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, пишет ТАСС.
По ее словам, некоторые специальности были недоступны российским женщинам из-за тяжелого физического труда, вредных и опасных условий. Благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов все больше профессий, которые считали мужскими, становятся женскими.
Ранее ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Екатерина Сабельникова заявила в эфире НСН, что женщины в России зарабатывают меньше мужчин из-за несбалансированной структуры занятости, особенностей экономического развития последних лет, необходимости заниматься воспитанием детей.
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