«Конечно, я слежу за чемпионатом мира, я очень увлекаюсь спортом и наблюдаю за ним. Пока мне больше всего нравится игра французов, она мне кажется наиболее интересной, наиболее творческой, я болею за Францию. Меня сильно разочаровала игра Германии, хотя она последние два цикла не выходила в финал, так что удивляться нечему. Были и неожиданные моменты — Нидерланды по пенальти проиграли Марокко. Что будет дальше, посмотрим — мяч круглый, одна игра мало что решает. Когда идет первенство страны, тогда, конечно, класс берет свое. А сильная команда один раз может и проиграть слабой один раз, ничего страшного», — сказал Познер.

Ранее известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что групповой этап чемпионата мира по футболу-2026 добавил в число главных фаворитов турнира сборную Аргентины, при этом Германия «сильна» лишь в мечтах ее игроков, передает «Радиоточка НСН».

