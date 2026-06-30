Познер раскрыл, за кого болеет на чемпионате мира по футболу
Самым большим разочарованием на чемпионате мира по футболу стала игра немецкой сборной, сказал НСН Владимир Познер.
Журналист и телеведущий, гражданин Франции, США и России Владимир Познер признался НСН, что внимательно следит за чемпионатом мира по футболу и болеет за сборную Франции.
По его словам, самым сильным разочарованием на чемпионате для него стала провальная игра сборной Германии, а самой большей неожиданностью — победа сборной Марокко над представителями Нидерландов.
«Конечно, я слежу за чемпионатом мира, я очень увлекаюсь спортом и наблюдаю за ним. Пока мне больше всего нравится игра французов, она мне кажется наиболее интересной, наиболее творческой, я болею за Францию. Меня сильно разочаровала игра Германии, хотя она последние два цикла не выходила в финал, так что удивляться нечему. Были и неожиданные моменты — Нидерланды по пенальти проиграли Марокко. Что будет дальше, посмотрим — мяч круглый, одна игра мало что решает. Когда идет первенство страны, тогда, конечно, класс берет свое. А сильная команда один раз может и проиграть слабой один раз, ничего страшного», — сказал Познер.
Ранее известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что групповой этап чемпионата мира по футболу-2026 добавил в число главных фаворитов турнира сборную Аргентины, при этом Германия «сильна» лишь в мечтах ее игроков, передает «Радиоточка НСН».
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