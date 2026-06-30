Посол: Пострадавшие в Венесуэле россияне идут на поправку

Россияне, пострадавшие в результате землетрясения в Венесуэле, идут на поправку. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров ИС «Вести».

В Венесуэле 1,8 млн человек нуждаются в гумпомощи после землетрясения

Как отметил дипломат, посольство находится на связи со всеми соотечественниками, с которыми поддерживает отношения.

«Все идут на поправку», - сказал Мелик-Багдасаров.

Ранее в Венесуэле зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Из-за стихийного бедствия пострадали четверо граждан России - пожилой мужчина, две женщины и ребенок.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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