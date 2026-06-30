Посол: Пострадавшие в Венесуэле россияне идут на поправку
30 июня 202618:32
Юлия Савченко
Россияне, пострадавшие в результате землетрясения в Венесуэле, идут на поправку. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров ИС «Вести».
Как отметил дипломат, посольство находится на связи со всеми соотечественниками, с которыми поддерживает отношения.
«Все идут на поправку», - сказал Мелик-Багдасаров.
Ранее в Венесуэле зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Из-за стихийного бедствия пострадали четверо граждан России - пожилой мужчина, две женщины и ребенок.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Познер раскрыл, за кого болеет на чемпионате мира по футболу
- Собянин: В здании веерного депо откроется новое общественное пространство
- Посол: Пострадавшие в Венесуэле россияне идут на поправку
- «Не дождетесь!»: Познер опроверг возвращение на «Первый канал»
- В России вчетверо сократили перечень запрещенных профессий для женщин
- Исследование: Россияне не хотят платить за концерты ИИ-артистов
- Польша отказалась передавать Украине МиГ-29
- Из Индии в обмен на нефть? Откуда Россия будет импортировать бензин
- Россиян предупредили об опасности заброшенных аккаунтов в соцсетях
- Истерия и инфраструктура: Почему рухнул спрос на Байкал