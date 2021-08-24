Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
Президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию». Документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно указу, в сентябре текущего года российским пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей, отмечает Ura.ru. Однако единовременная выплата может быть произведена позднее.
Глава государства поручил правительству обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа, пишет «Свободная пресса».
Напомним, 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия» Путин предложил осуществить дополнительно разовую выплату для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей.
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