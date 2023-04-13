Счетная палата обнаружила в России земли с отрицательной площадью

Счетная палата выявила в Реестре федерального имущества (РФИ) шесть земельных участков с отрицательной площадью. Данные содержатся в отчете, опубликованном на сайте федерального органа.

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Общая площадь участков составляет минус 619 тысяч квадратных метров. В Счетной палате объяснили аномалию низким качеством данных реестра относительно характеристик объекта учета.

Аудиторы уточнили, что из 565,2 тысячи федеральных земельных участков в РФИ внесены только 244,7 тысячи.

Счетная палата ранее сообщила о рекордном профиците Пенсионного фонда - 1,1 триллиона рублей. По данным аудиторов, доходы ПФР в 2022 году выросли на 24,4%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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